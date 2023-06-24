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40 مفقوداً بعد غرق قاربهم في «المتوسط»

40 مفقوداً بعد غرق قاربهم في «المتوسط»
25 يونيو 2023 01:15

روما (وكالات) 

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أعلنت المتحدّثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا كيارا كاردوليتي، أنّ نحو أربعين شخصاً باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين الخميس الماضي قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة. وكتبت كاردوليتي، في تغريدة على «تويتر»، أنّ بين المفقودين رضيعاً على الأقلّ.
من جانبه، قال المتحدّث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو، إنّ القارب الحديدي أبحر وعلى متنه 46 مهاجراً من دول في أفريقيا جنوب الصحراء هي ساحل العاج وبوركينا فاسو والكاميرون. وأضاف «بين المفقودين سبع نساء وقاصر واحد، الناجون هم جميعاً رجال بالغون».
ولامبيدوسا الواقعة على بُعد 145 كيلومتراً من الساحل التونسي هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.
وفي العام الماضي، وصل إلى الجزيرة أكثر من 46 ألف مهاجر غير نظامي من أصل 105 آلاف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى إيطاليا.

الأمم المتحدة
إيطاليا
البحر الأبيض المتوسط
المهاجرين
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