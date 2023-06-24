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بوتين يشكر لوكاشينكو على وساطته مع «فاغنر»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
24 يونيو 2023 23:31

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على جهوده التي أفضت إلى عودة مجموعة فاغنر إلى قواعدها، وفق ما أعلنت الرئاسة في مينسك.
ذكرت وكالة «بيلتا» الرسمية للأنباء في بيلاروسيا أن الرئيس لوكاشينكو أجرى اتصالاً هاتفياً ثانياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم لإبلاغه بنتائج محادثاته مع يفغيني بريغوجن، رئيس مجموعة فاغنر.
وأورد بيان للرئاسة، نقلته الوكالة، أنّ لوكاشينكو «أبلغ رئيس روسيا بالتفصيل بنتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة فاغنر»، وأنّ بوتين «شكر زميله البيلاروسي... على العمل الذي قام به»، وذلك في أعقاب إعلان زعيم المجموعة أنّ قواته ستعود إلى معسكراتها حقناً للدماء، في أعقاب تواصل بينه وبين رئيس بيلاروسيا.
كان مكتب لوكاشينكو قال، في وقت سابق، إن الرئيس البيلاروسي تحدث إلى بريغوجن بعد حصوله على موافقة بوتين، وإن زعيم المجموعة وافق على تهدئة الوضع وعلى وقف تحركات مقاتليه.
وبالفعل، أعلن يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر، في وقت سابق مساء اليوم السبت، أنه أمر مقاتليه بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء في روسيا إثر اتصال هاتفي مع الرئيس البيلاروسي.
وقال بريغوجين، في تسجيل صوتي بثّه مكتبه «الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك (...) فإنّ أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة».

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المصدر: وكالات
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