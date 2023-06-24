الأحد 25 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس «فاغنر» يعلن عودة قواته إلى قواعدها حقنا للدماء

قورات روسية عند أحد مداخل العاصمة موسكو
24 يونيو 2023 22:40

أعلن يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر، اليوم السبت، أنه أمر مقاتليه بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء في روسيا.
وقال بريغوجن، في تسجيل صوتي بثّه مكتبه «الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك (...) فإنّ أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة».
قبل ذلك بقليل، قال مكتب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن الأخير توسط في اتفاق مع رئيس مجموعة فاغنر الذي وافق على تهدئة الوضع في روسيا.
وأضاف الإعلان، الذي نشر على قناة رئاسة بيلاروسيا على تطبيق «تلغرام»، إنّ «يفغيني بريغوجن وافق على اقتراح رئيسنا بوقف تحرّكات مسلّحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات». وقالت الرئاسة، إن الرئيس لوكاشينكو، يتصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبدأت مجموعة فاغنر تمراد فجر اليوم السبت.
وتوجّه الرئيس الروسي، اليوم السبت، بخطاب إلى الأمة محذّراً من «التهديد القاتل» وخطر «حرب أهلية»، اللذين يمثّلهما يفغيني بريجوجين.
ووصف بوتين تمرد مجموعة فاغنر بأنه «طعنة في الظهر».

أخبار ذات صلة
روسيا.. انسحاب "فاغنر" بعد اتفاق مع الكرملين
الإمارات: ضرورة خفض التصعيد في روسيا
المصدر: وكالات
يفغيني بريجوجن
تمرد
مجموعة فاغنر
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد
دنيا
توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد
اليوم 13:40
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
الرياضي
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
اليوم 13:30
عبدالله بن طوق
الاقتصادي
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©