رئيس «فاغنر» يعلن عودة قواته إلى قواعدها حقنا للدماء

أعلن يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر، اليوم السبت، أنه أمر مقاتليه بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء في روسيا.

وقال بريغوجن، في تسجيل صوتي بثّه مكتبه «الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك (...) فإنّ أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة».

قبل ذلك بقليل، قال مكتب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن الأخير توسط في اتفاق مع رئيس مجموعة فاغنر الذي وافق على تهدئة الوضع في روسيا.

وأضاف الإعلان، الذي نشر على قناة رئاسة بيلاروسيا على تطبيق «تلغرام»، إنّ «يفغيني بريغوجن وافق على اقتراح رئيسنا بوقف تحرّكات مسلّحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات». وقالت الرئاسة، إن الرئيس لوكاشينكو، يتصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبدأت مجموعة فاغنر تمراد فجر اليوم السبت.

وتوجّه الرئيس الروسي، اليوم السبت، بخطاب إلى الأمة محذّراً من «التهديد القاتل» وخطر «حرب أهلية»، اللذين يمثّلهما يفغيني بريجوجين.

ووصف بوتين تمرد مجموعة فاغنر بأنه «طعنة في الظهر».