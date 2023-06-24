أوكرانيا تعلن إحراز تقدّم على جبهات عدة

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، أنّها شنّت هجمات جديدة وأحرزت تقدما في الجبهتين الشرقية والجنوبية.

وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع، على تطبيق "تلغرام"، إنّ القوات الأوكرانية هاجمت الخطوط الروسية في دونباس قرب بلدات أوريكوفو-فاسيليفكا وباخموت وبوبدانيفكا وياغيدني وكليشيفكا وكورديوميفكا.

وكتبت ماليار "أحرزنا تقدما في كل هذه المناطق".

وقال أولكسندر تارنافسكي قائد "تافريا"، أو الجبهة الجنوبية، إن القوات الأوكرانية سيطرت على منطقة بالقرب من كراسنوهوريفكا في دونيتسك. وأضاف أن المنطقة كانت تحت السيطرة الروسية منذ أن استولت عليها القوات الانفصالية المدعومة من موسكو في 2014.

كما أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنّ قوات أوكرانية تستعدّ لشنّ هجوم قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا «مستغلّة» في ذلك تمرد جماعة فاغنر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنّ الجيش الأوكراني «يستغلّ استفزازات بريغوجين (رئيس مجموعة فاغنر) الرامية لزعزعة استقرار الوضع من أجل إعادة تجميع وحدات من لواءي مشاة البحرية 35 و36 لشنّ أعمال هجومية» في منطقة باخموت، مشيرة إلى أنّ قواتها استهدفت القوات الأوكرانية بقصف جوي ومدفعي.

كانت القوات المسلحة الأوكرانية أكدت، مجدداً أمس الجمعة، أنها حققت مكاسب إقليمية محدودة في جنوب البلاد ضمن هجومها الحالي.