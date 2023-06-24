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بيلاروسيا تتوسط لوقف تمرد «فاغنر» في روسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
24 يونيو 2023 21:44

قال مكتب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن الأخير توسط في اتفاق مع يفغيني بريجوجن رئيس مجموعة فاغنر الذي وافق على تهدئة الوضع في روسيا.
وأضاف الإعلان، الذي نشر على قناة رئاسة بيلاروسيا على تطبيق «تلغرام»، أنّ «يفغيني بريجوجين وافق على اقتراح رئيسنا بوقف تحرّكات مسلّحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات».
وأضافت القناة أنّ الوساطة جرت بالاتّفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستمرّت طوال اليوم.
وتابعت "ما هو مطروح الآن مقبول تماماً... لحلّ الوضع، مع ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر".
كان بوتين قد أخطر، في وقت سابق اليوم السبت، الرئيس البيلاروسي بالوضع في روسيا، بحسب رسالة منشورة على قناة رئاسة بيلاروسيا على تطبيق «تلغرام».
وتعهد بوتين بسحق ما وصفه بأنه تمرد مسلح.

 

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المصدر: وكالات
ألكسندر لوكاشينكو
تمرد
مجموعة فاغنر
روسيا
يفغيني بريجوجن
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