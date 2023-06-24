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بايدن يبحث الوضع في روسيا مع قادة دول غربية

قوات أمن روسية تنتشر في العاصمة موسكو
24 يونيو 2023 21:13

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث، اليوم السبت، مع قادة دول غربية عدة بشأن الوضع في روسيا إثر تمرد مجموعة فاغنر.
وتحدث بايدن على رؤساء كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وجاء في بيان «بحث القادة الوضع في روسيا».
وقال البيت الأبيض إن فريق بايدن للأمن القومي أطلعه على تطورات الوضع في روسيا، مضيفا أن هذا الأمر سيستمر طوال اليوم.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي إن ميلي ألغى جولة كانت مقررة اليوم السبت إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع في روسيا.
وقال مكتب ميلي، في بيان منفصل، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الذي كان من المقرر أن يتوجه إلى إسرائيل والأردن، تحدث أيضا اليوم السبت مع نظيره الأوكراني.
وبدأت مجموعة فاغنر تمراد فجر اليوم السبت.
وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «التهديد القاتل» وخطر «حرب أهلية»، اللذين يمثّلهما قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريجوجين.
ووصف بوتين، الذي تحدّث عند السابعة بتوقيت غرينتش، تمرد مجموعة فاغنر بأنه «طعنة في الظهر»، متّهماً بريجوجين بـ«خيانة» روسيا تلبية «لطموحات شخصية».

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المصدر: وكالات
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مجموعة فاغنر
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