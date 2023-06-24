أردوغان يعرض المساعدة من أجل حل سلمي في روسيا

قالت الرئاسة التركية، اليوم السبت، إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدما بدأ مقاتلو مجموعة فاجنر تمرداً مسلحاً الليلة الماضية.

وأوضحت الرئاسة التركية أن الرئيسين بحثاً آخر التطورات في روسيا، مضيفة أن أردوغان أبلغ بوتين باستعداد أنقرة للاضطلاع بدور من أجل التوصل إلى حل سلمي للموقف.

وأضافت "أكد الرئيس أردوغان ضرورة عدم محاولة أحد الاستفادة من الأحداث الجارية في روسيا".

كان الرئيس بوتين قال، في خطاب طارئ بثه التلفزيون في وقت سابق اليوم السبت، إن أي شخص حمل السلاح ضد الجيش الروسي سيلقى عقابه، ووصف ما ارتكبه عناصر مجموعة فاجنر من أفعال بأنه "خيانة".

وقال الكرملين، في بيان منفصل، إن أردوغان أيد، خلال الاتصال الهاتفي مع بوتين، الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة الروسية للتعامل مع التمرد.