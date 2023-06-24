استمرار التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من السودان

استمرت، اليوم السبت، الاشتباكات والقصف والتصعيد العسكري في مناطق مختلفة من السودان خاصة العاصمة الخرطوم.

وقال سكان العاصمة، إنهم سمعوا طلعات الطيران الحربي ودويّ الأسلحة الرشّاشة.

ووفق الأمم المتحدة، غادر مليون ونصف المليون سوداني العاصمة منذ اندلاع التصعيد في 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ أكثر من شهرين، يعيش سكان الخرطوم مع انقطاع الكهرباء والماء لفترات طويلة، إذ إنّ التغذية بالتيار الكهربائي وكذلك بمياه الشرب لا تصلهم سوى بضع ساعات أسبوعيا فقط في ظل ارتفاع درجة الحرارة في هذا الوقت من العام.

وفي مدينة نيالا بجنوب إقليم دارفور، يقول سكان إنّهم يعيشون وسط المعارك.

وقال طبيب في مستشفى المدينة، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ «مدنيين يُقتلون وجرحى يصلون إلى المستشفى».

وأدى التصعيد العسكري إلى فرار أكثر من 2.5 مليون من ديارهم. فيما قتل أكثر من 3 آلاف شخص حتى الآن.