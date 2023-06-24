رئيس بلدية موسكو يحث السكان على ملازمة منازلهم

طلب رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، من السكان عدم التجول في أنحاء المدينة قدر الإمكان نظراً لإعلان عملية لمكافحة الإرهاب، قائلاً إن الوضع «صعب».

ودعا سكّان العاصمة إلى «الحدّ قدر الإمكان» من تنقّلاتهم في المدينة، لافتاً إلى أنّ حركة السير «قد تُمنع» على بعض الطرقات وفي بعض الأحياء.

وقال سوبيانين، في بيان، إنّ «الوضع صعب... وبغية التخفيف من المخاطر (...) قرّرت إعلان الاثنين يوم عطلة» باستثناء بعض النشاطات والخدمات البلدية.

تأتي هذه القرارات على خلفية تمرد مجموعة فاغنر.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمرد المجموعة بأنه«طعنة في الظهر»، متّهماً قائدها يفجيني بريجوجين ب«خيانة» روسيا تلبية «لطموحات شخصية». وقال بوتين: «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا».