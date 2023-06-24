دعوة لمؤتمر دولي بشأن أكبر مخيم لعوائل داعش

دعا قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى دعم مقترح الحكومة العراقية لإقامة مؤتمر دولي حول مخيم «الهول»، الذي يؤوي عوائل تنظيم داعش الإرهابي قبل نهاية العام الحالي.

وجدد الأعرجي، خلال لقائه ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة في بغداد «نهج الحكومة العراقية الثابت في استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة»، بحسب بيان عراقي.

وقال البيان، إن «سياسة العراق تقوم على أساس المصالح المشتركة والعلاقات المتوازنة مع الدول».

من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية، استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا الإنسانية، لا سيما دعم فريق الاندماج والتأهيل النفسي لوزارة الهجرة والمهجرين.

وبحث المسؤولان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطوير علاقات التعاون بين العراق والولايات المتحدة.