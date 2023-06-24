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مقاتلو «فاغنر» تلقوا وعداً بالعفو إذا ألقوا سلاحهم

قوات أمن روسية تؤمن مناطق حساسة في العاصمة موسكو
24 يونيو 2023 18:45

نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن نائب في البرلمان الروسي قوله، اليوم السبت، إن مسلحي مجموعة فاغنر حصلوا على وعد بالعفو عنهم إذا ألقوا أسلحتهم، لكن يتعين عليهم فعل ذلك بسرعة.
ونقلت الوكالة عن النائب بافيل كراشينينيكوف قوله «لا يزال بوسع مقاتلي فاغنر إلقاء أسلحتهم وتجنب العقاب نظرا لإنجازاتهم خلال العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، لكن ينبغي عليهم فعل ذلك بسرعة».
فرضت منطقة «كالوغا» جنوب العاصمة الروسية موسكو قيوداً على التنقل على خلفية تمرد مجموعة فاغنر.
وقال فلاديسلاف شابشا حاكم المنطقة «قيادة العمليات العامة قررت مؤقتاً فرض قيود على حركة المركبات الخاصة على طرقات» تربط بين منطقته ومناطق أخرى بعضها محاذية لأوكرانيا.
وتقع عاصمة كالوغا على بعد 180 كيلومتراً عن موسكو.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقّع، اليوم السبت، قانوناً يسمح بالحبس لمدة 30 يوماً لمن ينتهك الأحكام العرفية في المناطق التي فُرضت بها.

 

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المصدر: وكالات
روسيا
مجموعة فاغنر
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