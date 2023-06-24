أوكرانيا تتوقع بدء تدريب طياريها على مقاتلات قريباً

توقع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن يبدأ الطيارون الأوكرانيون التدريب على قيادة طائرات إف -16 المقاتلة في أقرب وقت في شهر يوليو المقبل.

وأدلى ريزنيكوف بهذا التصريح في تعليق للمركز الإعلامي العسكري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم السبت.

وقال «نأمل أن يبدأ التدريب في شهر يوليو، ولكن فقط حال الموافقة على برنامج التدريب»، مضيفاً أن برنامج التدريب قيد التطوير الآن.

وتابع وزير الدفاع الأوكراني «اختير الأشخاص المسؤولون، وسوف يتم استكمال البرنامج في وقت مبكر في شهر يوليو. وسيتم الإعلان عنه، ويمكنني القول بتفاؤل إن التدريب سوف يبدأ في وقت قريب في شهر يوليو».

في وقت سابق، أعربت الدنمارك وهولندا عن استعدادهما لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف - 16 المقاتلة.