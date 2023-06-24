بوتين يوقّع قانوناً يعاقب من ينتهك الأحكام العرفية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقّع اليوم السبت، قانوناً يسمح بالحبس لمدة 30 يوماً لمن ينتهك الأحكام العرفية في المناطق التي فُرضت بها.

كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي بوتين تلقى من نظيره التركي رجب طيب أردوغان «دعمه الكامل» في مواجهة التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة «فاغنر» ضد القيادة العسكرية الروسية.

وأكدت الرئاسة الروسية، في بيان، أن بوتين أطلع أردوغان على «الوضع في البلاد المرتبط بمحاولة التمرد المسلّح»، مشيراً إلى أن الرئيس التركي أعرب عن «دعمه الكامل لكل الإجراءات المتخذة» من قبل بوتين.

ووصف الرئيس الروسي، في خطاب وجهه إلى الأمة في وقت سابق اليوم، تمرد مجموعة فاغنر بأنه «طعنة في الظهر»، متّهماً قائدها يفغيني بريجوجين بـ«خيانة» روسيا تلبية «لطموحات شخصية». وقال بوتين: «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا».