الأحد 25 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

متحدث باسم الرئاسة: بوتين يعمل من الكرملين

جنود من الحرس الروسي ينتشرون قرب الكرملين
24 يونيو 2023 17:02

أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين ما زال يعمل من مكتبه في العاصمة الروسية موسكو، على رغم التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر.
وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن «الرئيس يعمل من الكرملين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي».
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين قوله، اليوم السبت، إنه من الواضح أن «محاولة زعزعة استقرار المجتمع وإشعال حرب أهلية فشلت».
كان ناريشكين يشير إلى ما تصفه السلطات بأنه تمرد مسلح قام به رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريجوجين.
وتوجّه الرئيس بوتين، اليوم السبت، بخطاب إلى الأمة محذّراً من «التهديد القاتل» وخطر «حرب أهلية»، اللذين يمثّلهما قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريجوجين.
ووصف بوتين، الذي تحدّث عند السابعة بتوقيت غرينتش، تمرد مجموعة فاغنر بأنه «طعنة في الظهر»، متّهماً بريجوجين بـ«خيانة» روسيا تلبية «لطموحات شخصية».
وقال الرئيس الروسي: «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا».
وأضاف: «ما نواجهه ليس إلا خيانة. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية» لبريجوجين، مؤكداً أن المتمردين «سيعاقبون حتماً».

أخبار ذات صلة
روسيا.. انسحاب "فاغنر" بعد اتفاق مع الكرملين
الإمارات: ضرورة خفض التصعيد في روسيا
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
تمرد
مجموعة فاغنر
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد
دنيا
توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد
اليوم 13:40
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
الرياضي
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
اليوم 13:30
عبدالله بن طوق
الاقتصادي
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©