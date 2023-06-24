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كييف تدعو برلين الانضمام للتحالف الدولي لدعم أوكرانيا بطائرات مقاتلة

كييف تدعو برلين الانضمام للتحالف الدولي لدعم أوكرانيا بطائرات مقاتلة
24 يونيو 2023 16:17

 أعلنت الحكومة الأوكرانية مجددا أنها لا تزال تعول على انضمام ألمانيا إلى التحالف الدولي لدعم أوكرانيا بطائرات مقاتلة. وفي تصريحات لصحفيين ألمان عبر الفيديو، قال اندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "سنكون سعداء إذا انضمت ألمانيا إلى هذا التحالف".

وكانت العديد من الدول الأوروبية قررت في مايو الماضي تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات إف16- الأميركية، وتقدم الولايات المتحدة الدعم لهذا المشروع. ولم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن توريد طائرات مقاتلة غربية الصنع إلى أوكرانيا.

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من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها تنتظر أن يتم تزويدها بـ 48 طائرة إف 16-. وقال يرماك في حديثه مع الصحفيين الألمان:" نأمل في أن يبدأ التدريب قريبا جدا جدا، ونأمل في الحصول على الطائرات المقاتلة بعد إتمام التدريب مباشرة" مشيرا إلى أن بعض الدول قررت التوريد بالفعل " ولن يقتصر ذلك على مقاتلات إف16- وحسب".

يذكر أن طائرات إف16- الأميركية غير موجودة سوى في بضع دول فقط في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فعلى سبيل المثال يستعين الجيش الألماني بطائرات يوروفايتر وتورنادو. واتسم موقف المستشار الألماني أولاف شولتس بالتحفظ حتى الآن حيال مشاركة بلاده في تحالف المقاتلات. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال جولة في آسيا أوائل الشهر الجاري في مقابلة مع شبكة "دويتشه فيله" إن المشاركة قيد المراجعة " وعلى ما أعتقد فإننا سنبت في الأمر في غضون الأسبوعين المقبلين"، غير أن هذه التصريحات مضى عليها حاليا ثلاثة أسابيع دون أن يتم الإعلان عن قرار بعد.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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