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الشرطة الألمانية تطلق النار على مسلح وتصيبه بجراح

الشرطة الألمانية تطلق النار على مسلح وتصيبه بجراح
24 يونيو 2023 14:19

أطلقت الشرطة الألمانية النار على رجل مسلح في محطة القطار الرئيسية بمدينة مولهايم، غربي ألمانيا، وأصابته بجراح خطيرة تهدد حياته. وذكر الادعاء العام والشرطة، اليوم السبت، أنه كان تم استدعاء أفراد الشرطة ليلة الجمعة/السبت الماضية بسبب معركة بالسكاكين في نطاق المحطة، وأشارا إلى أن أفراد الشرطة تعرضوا لتهديد من رجل كان يحمل في يديه سكينا وزجاجة مكسورة.

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وأضاف الادعاء والشرطة:" وفقا للوضع الحالي، هجم الرجل بسلاحيه مهددا أفراد الشرطة الأمر الذي أدى إلى استخدام السلاح الناري". وتم نقل الرجل إلى المستشفى وهو يعاني إصابات خطيرة على حياته. وقال الادعاء والشرطة إن بياناته لم يتم توضيحها بشكل موثوق بعد.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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