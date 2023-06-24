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روسيا تدعو مقاتلي مجموعة فاجنر إلى الاستسلام

روسيا تدعو مقاتلي مجموعة فاجنر إلى الاستسلام
24 يونيو 2023 12:14

دعت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي مجموعة فاجنر إلى الاستسلام وإنهاء تمردهم المسلح. وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت "نناشد مقاتلي فرق فاجنر. لقد تم خداعكم وجركم إلى مغامرة بريجوزين الإجرامية والمشاركة في تمرد مسلح. لقد أدرك العديد من رفاقكم من عدة فرق خطأهم، وطلبوا المساعدة في ضمان إمكانية العودة بأمان إلى أماكن انتشارهم الدائم. من جانبنا، قدمنا المساعدة لجميع المقاتلين والقادة الذين تقدموا بطلبات"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية للأنباء.

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المصدر: د ب أ
الكرملين
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فلاديمير بوتين
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