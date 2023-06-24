بكين تشهد موجة حارة لليوم الثالث

من المتوقع أن تتخطى درجة الحرارة في العاصمة الصينية بكين، التي تعاني من قيظ شديد، 40 درجة مئوية يوم السبت لليوم الثالث مع تعرض منطقة في شمال الصين بالفعل لدرجات حرارة شديدة الارتفاع.

وأفادت صحيفة بكين ديلي نقلا عن بيانات رسمية بأن متوسط عدد الأيام التي بلغت فيها درجات حرارة 35 درجة مئوية أو أكثر في الفترة ما بين 1990 و2020 هو 10.6 يوم.

ورفعت أجزاء من أقاليم خبي وخنان وشاندونغ ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وتيانجين وبكين درجة التحذير من الطقس الحار إلى المستوى "الأحمر" أو أبقت عليها عند هذا المستوى، وهو الأعلى في نظام من أربعة مستويات للطقس.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه حتى الساعة 1:13 مساء بالتوقيت المحلي (0513 بتوقيت جرينتش) سجلت منطقة يعادل إجمالي مساحتها مساحة ولاية كاليفورنيا، أو 450 ألف كيلومتر مربع، درجة حرارة تتجاوز 37 درجة مئوية.