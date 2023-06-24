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جرحى جراء حادث أثناء إقلاع طائرة بهونج كونج

جرحى جراء حادث أثناء إقلاع طائرة بهونج كونج
24 يونيو 2023 09:17

 أصيب 11 شخصا من ركاب طائرة تابعة لشركة كاثي باسيفيك اليوم السبت، أثناء الخروج من الطائرة بعد انفجار أحد الإطارات وتوقف عملية الإقلاع من هونج كونج. وذكرت صحيفة "ساوث شاينا مورنينج بوست" أن الرحلة "سي اكس 880" كانت متجهة من هونج كونج إلى مدينة لوس أنجليس الأميركية صباح اليوم السبت، وكان على متنها 293 راكبا و17 من أفراد الطاقم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالشرطة قوله إن إطار الطائرة انفجر، في حين أكدت الشرطة أن الركاب أصيبوا أثناء استخدام الإنزلاق للخروج من الطائرة في حالة الطوارئ.

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وذكرت شركة كاثي باسيفيك في بيان أن 11 راكبا يتلقون العلاج في المستشفى من إصابات لحقت بهم أثناء عملية إخلاء الطائرة. وأضافت الشركة في البيان : "أولويتنا رعاية جميع الركاب وأفراد الطاقم المتضررين." وفي وقت لاحق ، أكدت الشركة إن تسعة من الركاب المصابين غادروا المستشفى بحلول الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي. وأقلعت الرحلة في طريقها إلى لوس أنجلوس باستخدام طائرة أخرى في الساعة 1012 صباحا وعلى متنها 283 راكبا.

المصدر: د ب أ
هبوط اضطراري
هونج كونج
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