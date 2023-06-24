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اليابان تعلن عن أول حالة وفاة في العالم بفيروس "أوز"

اليابان تعلن عن أول حالة وفاة في العالم بفيروس "أوز"
24 يونيو 2023 08:41

قالت السلطات اليابانية يوم الجمعة إن امرأة في السبعينيات من عمرها توفيت في مقاطعة "إيباراكي" شمال شرقي طوكيو، بعد إصابتها بفيروس أوز، مما يجعلها أول حالة وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن السلطات الصحية قولها يوم الجمعة إنه تم اكتشاف الفيروس في البلاد عام 2018، وفي حين أنه قد تكون هناك حالات إصابة بين البشر والحيوانات البرية، لم يكن هناك تأكيد على ظهور الفيروس على أي شخص حتى الآن.

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وذهبت المرأة إلى مؤسسة طبية في صيف عام 2022 بعد أن ظهرت عليها أعراض من بينها الحمى والتعب، وفقا لحكومة المقاطعة ووزارة الصحة. وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بإلتهاب رئوي ولكن بعد أن ساءت حالتها، تم إدخالها إلى المستشفى وتم العثور على حشرة قرادة محتقنة في الجزء الأعلى من قدمها.

وتوفيت المرأة متأثرة بإصابتها بالتهاب عضلة القلب بعد 26 يوما من دخولها المستشفى. يذكر أنه لا يوجد لقاح ضد فيروس أوز، الذي لم يتم اكتشافه خارج اليابان، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو. وقال المعهد إن الإصابة بالفيروس لا تؤدي بالضرورة إلى الوفاة، لكنه أكد ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول أعراضه ومخاطره.

المصدر: د ب أ
اليابان
فيروس كورونا
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