روسيا تطالب بفتح ممر بين أرمينيا وناجورنو قرة باغ

حثت روسيا، الجمعة، على فتح ممر لاتشين بالكامل وهو الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناجورنو قرة باغ.

ومنطقة ناجورنو قرة باغ متنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا وتسببت بعد حروب بين البلدين.

وبعد قتال عنيف ووقف إطلاق نار بوساطة روسية، سيطرت أذربيجان في عام 2020 على مناطق في الجيب الجبلي.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن إغلاق مدخل الممر فاقم التوترات في وقت تحاول فيه أذربيجان وأرمينيا الاتفاق على معاهدة سلام.

وجاء في تقارير صحفية أن الممر أغلق تماما بعد 15 يونيو الجاري حين أطلقت أعيرة نارية في حادث قالت فيه الدولتان الواقعتان في جنوب القوقاز في بيانين منفصلين إن أذربيجانيا واحدا وفردا من حرس الحدود الأرميني أُصيبا.

وقالت زاخاروفا إن "مثل هذه الخطوات تؤدي إلى تفاقم التوتر ولا تساعد في الحفاظ على أجواء طبيعية حول العملية الجارية لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بمساعدة روسية".