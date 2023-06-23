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فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة إيطاليا

غرق قارب مهاجرين (أرشيفية)
24 يونيو 2023 00:41

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة نقلاً عن أربعة ناجين، إن 37 مهاجراً لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وأضافت المنظمة أن الناجين، وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وصلوا إلى لامبيدوزا في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس بعد أن أنقذهم قارب آخر.
وقال الناجون للمنظمة إنهم غادروا ميناء صفاقس التونسي متجهين إلى إيطاليا وكان على متن القارب 46 شخصاً، مضيفين أن قاربهم انقلب بفعل الرياح القوية.
وذكر فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا، نقلاً عن الناجين، أن قارباً أنقذ خمسة من زملائهم بعد حادث الغرق، بينما لا يزال 37 شخصاً، بينهم سبع نساء وطفل، في عداد المفقودين ويُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ذكرت رواية مماثلة عن الحادث نفسه في وقت سابق، لكنها قالت إن 40 شخصاً يُعتقد أنهم في عداد المفقودين وليس 37.
وارتفعت معدلات الهجرة من تونس عبر البحر المتوسط ​​هذا العام.
وأكدت كيارا كاردوليتي، المتحدّثة باسم المفوضية في إيطاليا، أنّ بين المفقودين مولوداً جديداً واحداً على الأقلّ.

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المصدر: وكالات
غرق قارب
مهاجرون
لامبيدوسا
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