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البرلمان الليبي: نسعى للتوافق حول قوانين الانتخابات

أرشيفية
24 يونيو 2023 00:57

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق لـ«الاتحاد» أن الهدف من القوانين الانتخابية هو تحقيق توافق بين كافة الأطراف لنجاح الانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان يسعى لإنجاح الانتخابات، عبر تحقيق هذا التوافق، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي، مرجحاً مناقشة مخرجات اجتماعات لجنة «6+6» في بوزنيقة خلال جلسة للبرلمان عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وكان مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» الليبيان شكلا لجنة «6+6» المشتركة لوضع القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات، إلا أن قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة اصطدمت برفض بعض الأطراف لبعض البنود، فيما أشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح إلى وجود بعض الملاحظات الفنية للمفوضية على بعض البنود الواردة في مشاريع القوانين وصعوبة تفعيلها أيضاً.
من جهته، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أمس، عن وجود مقترح لخريطة طريق جديدة، سيُعرضه على مجلسي النواب والدولة لتنقيحه واعتماده.
واستعرض المشري، خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، بحسب بيان لمجلس الدولة، نتائج اجتماعات لجنة «6+6»، متناولاً الكيفية التي أنجزت بها اللجنة عملها.
من جانبه، قال المبعوث الأميركي إنه ناقش مع المشري عمل لجنة «6+6»، والحاجة إلى بناء توافق للمضي قدماً بسرعة في عملية سياسية تتيح لليبيين الفرصة لانتخاب قادتهم الوطنيين، داعياً جميع الأطراف إلى دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، بحسبما نشرت السفارة الأميركية لدى طرابلس عبر «تويتر». وتقود الولايات المتحدة الأميركية تحركات مكثفة بتنظيم لقاءات واجتماعات مع كافة الأطراف الليبية للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري وفق قوانين انتخابية توافقية بين كافة المكونات.

البرلمان الليبي
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الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
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