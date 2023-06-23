العراق: آلية جديدة للتصويت في الانتخابات

هدى جاسم (بغداد)

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، آخر الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، معلنة اعتماد آلية تصويت جديدة، لتجاوز مشكلة توقف أجهزة التصويت.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن «آخر استعدادات المفوضية لانتخابات مجالس المحافظات هو البدء بتسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين في يوليو المقبل، مع استمرار المراكز الانتخابية بتحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقة البايومترية».

وأضاف أن «كوادر المفوضية لا تزال تتدرب، مع الاستعداد لرفع مستوى التسجيل والتحديث وتوزيع بطاقة الناخب بواسطة الفرق الجوالة التي تدعمها المفوضية»، مشيراً إلى أنه «تمت مخاطبة الوزارات للمساعدة في ذلك، وتسهيل عمل الفرق الجوالة».

وذكر أن «دور منظمات المجتمع المدني هو التدقيق والتوجيه والتشجيع»، موضحاً أن «هناك فقرات في قانون الانتخابات لا بد أن تطبق منها عمليات العد والفرز اليدوي وإنشاء 15 مركزاً للتدقيق في المحافظات، ووضع الخطط الأمنية واللوجيستية لإعلان النتائج خلال 24 ساعة».

وتابع إن آلية التصويت في الانتخابات المقبلة تختلف عن الانتخابات السابقة، لافتاً إلى أنه في الانتخابات الماضية كان الناخب يختار المرشح، أما الآن فإن الناخب يختار القائمة والمرشح.

وأكد أنه في حال تم اختيار القائمة من دون المرشح فإن الصوت يذهب إلى القائمة، وفي حال اختير المرشح من دون القائمة فإن الورقة الانتخابية تهمل.

وبشأن تلافي توقف أجهزة التصويت، ذكر جميل أن ما حصل في الانتخابات الماضية هو توقف أجهزة التصويت وليس عطلها، مؤكداً أن المفوضية ستعالج هذا الخلل في الانتخابات المقبلة.

وأقر مجلس النواب العراقي في نهاية مارس الماضي تعديلاً لقانون الانتخابات العراقي المقررة في شهر ديسمبر المقبل، ونصت التعديلات على جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، أي 18 دائرة وألغى الدوائر المتعددة الـ 83 التي اعتمدت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2021.