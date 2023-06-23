جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأزمة في لبنان

بيروت (الاتحاد)

التقى مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، أمس، سفراء خمس دول معنية بجهود إنهاء الأزمة في هذا البلد، دعوا إلى انتخاب رئيس من دون إبطاء، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي حاد، فيما لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.

ووصل لودريان الأربعاء الماضي إلى بيروت حيث يلتقي مسؤولين وسياسيين في إطار جهود تقودها باريس سعياً لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان.

والتقى المبعوث الفرنسي، أمس، سفراء السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، الدول الخمس التي شاركت في اجتماع حول لبنان عقد في السادس من فبراير في باريس. وقال المصدر الدبلوماسي: «تم الاتفاق على ضرورة القيام من دون إبطاء بانتخاب رئيس للبنان تمهيداً لمباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار برنامج للنهوض بالبلد»، لقاء الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.

ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.

والتقى لودريان عدداً من النواب في محاولة «للخروج فوراً من المأزق السياسي ثم النظر في أجندة إصلاحات من أجل أن يستعيد لبنان الحيوية والأمل»، على حد قوله.

كما أجرى محادثات مع مرشحين للرئاسة، وقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يعتبر من الأسماء المتداولة للرئاسة.

من جهته، وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، الدول العربية والدول الغربية، أن يكون مطار رفيق الحريري الدولي «مطار بيروت» آمناً، وقال إن الهدف هو أن يكون التصدير سليماً وآمناً. وجاءت تصريحات ميقاتي خلال جولة تفقدية، أمس، في مطار رفيق الحريري الدولي. وقال ميقاتي: «هدفنا بأن يكون التصدير سليماً وآمناً، وهذا ما نعد به الدول العربية والغربية ونعلن بأن مطار بيروت آمن».

وأضاف: «رغم كل المشاكل التي نمر بها، نسعى جاهدين أن يكون مطار بيروت صورة مشرقة للبنان، وتفقدنا خلال هذه الجولة الهبة الألمانية في مبنى الجمارك الذي يتضمن الماسح الضوئي، لكل ما يتم تصديره من لبنان».

وأوضح أن هذا «الماسح الضوئي» دقيق جداً ويكشف عن الممنوعات في أي عملية تصدير، كما يكشف عن المتفجرات في حال وجودها في أي من البضائع المصدرة من لبنان.

وتابع: «ما يهمنا في المطار هو موضوع الأمن في شكل عام، وأبلغنا رئيس جهاز أمن المطار عن وضع 800 كاميرا في المطار ومحيطه، وهناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة أي حركة غير صحيحة في المطار».