اليونان تستعد لانتخابات جديدة غداً

أثينا (وكالات)

تستعد اليونان لانتخابات عامة جديدة غداً، مع سعي رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس لتعزيز مكاسب حققها الشهر الماضي في عملية اقتراع لم تمنحه غالبية مريحة.

وتجري عملية الاقتراع وفق نظام انتخابي مختلف، ما يعني أن ميتسوتاكيس سيكون قادراً على حصد عدد أكبر من المقاعد في البرلمان بحال كرّر الأداء الذي قدّمه في انتخابات مايو أو حسّنه، وهو ما ترجحه استطلاعات الرأي على نطاق واسع.

وأقام ميتسوتاكيس «55 عاماً»، الساعي الى ولاية ثانية من أربعة أعوام، لقاءه الانتخابي الأخير في ساحة سينتاغما وسط أثينا مساء أمس.

وحاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات 40,8% من الأصوات، وفق النتائج النهائية لانتخابات 21 مايو، متقدماً على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس والذي حاز 20% من الأصوات.

وشكلت النتيجة حسب قول ميتسوتاكيس «زلزالا سياسيا»، إلا أنها لم تمنحه سوى 146 من أصل 300 مقعد في مجلس النواب، في حين عليه الفوز بـ151 مقعداً لتشكيل حكومة بدون الاضطرار إلى عقد تحالفات.