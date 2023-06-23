مصرع شخصين وإجلاء الآلاف إثر فيضانات الهند

نيودلهي (وكالات)

لقي شخصان مصرعهما وتضرر نحو 500 ألف شخص جراء فيضانات اجتاحت ولاية «آسام» شمال شرقي الهند إثر هطول أمطار غزيرة.

وذكرت إذاعة «أوول إنديا» الهندية مس، أن شخصين لقيا حتفهما وتضرر نحو 500 ألف شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت 22 من أصل 31 محافظة في الولاية عقب هطول أمطار غزيرة مع بداية موسم الرياح الموسمية ما أدى أيضاً إلى ارتفاع منسوب المياه في أنهار عدة بالولاية.

وتابعت أنه تم إجلاء نحو 14 ألف شخص إلى ملاجئ مؤقتة تم إنشاؤها في عدد من مناطق الولاية، فيما تضررت 8 محافظات الفيضانات.

وبدورها حذرت إدارة الأرصاد الهندية السكان من أن الأيام القادمة ستشهد تواصل الأمطار التي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية فيما جرفت المياه منازل وطرقاً وسدوداً كما غمرت أراضي زراعية ما تسبب في أضرار للمحاصيل. وتباشر فرق الاستجابة للكوارث على المستويين الوطني والشرطة المحلية أعمال البحث والإنقاذ في الأماكن المتضررة.