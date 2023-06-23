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أوكرانيا تقدم تفسيرا لبطء هجومها المضاد

دبابة أوكرانية تقصف
24 يونيو 2023 00:03

أرجعت القيادة السياسية في كييف، الجمعة، التقدم البطيء في الهجوم المضاد الأوكراني حتى الآن، إلى تردد الغرب في الإمداد بالسلاح.
وقال ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، على موقع تويتر إن «الوقت الضائع في إقناع شركائنا لتوفير الأسلحة الضرورية انعكس في التحصينات الروسية المحددة التي جرى بناؤها في هذه الفترة».
وذكر أن الروس قاموا بالحفر بشكل أعمق، ووضعوا نظاما لحقول الألغام خلال فترة الانتظار. وقال إن اختراق الخطوط الأمامية الروسية يتطلب الآن «نهجا معقولا ومتوازنا».
وأضاف أن «حياة أي جندي هي أهم قيمة لأوكرانيا اليوم. وتركز القيادة العسكرية على العلوم والاستخبارات العسكرية، وليس على المشجعين في المدرجات».
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في الآونة الأخيرة إن هجوم بلاده المضاد ليس كـ «فيلم من أفلام هوليوود».
وردد بودولياك هذه التصريحات قائلا: «الحرب الحقيقية ليست فيلما من أفلام هوليوود».
في وقت سابق الجمعة، كتب بودولياك على موقع تويتر يقول «العمليات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية مستمرة في عدد من المناطق. عمليات التشكيل جارية لتهيئة ساحة المعركة».
وأضاف «الهجوم المضاد ليس موسما جديدا من مسلسل. ولا داعي لتوقع الإثارة وشراء الفشار».
بدورها، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن «الأحداث الرئيسة» للهجوم المضاد «لم تأت بعد». وأضافت للتلفزيون الأوكراني «الضربة الرئيسة لم تأت بعد».

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المصدر: وكالات
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هجوم مضاد
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