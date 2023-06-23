كييف تعلّق على الوضع الميداني في جبهات عدة

نشرت أوكرانيا بيانات، اليوم الجمعة، عن الوضع الميداني في الجبهة، في إطار هجومها المضاد الذي قالت إن الجزء الرئيس منه لم يأت بعد.

وأكدت القوات المسلحة الأوكرانية، مجددا، أنها حققت مكاسب إقليمية محدودة في جنوب البلاد ضمن هجومها الحالي.

وقال أندريه كوفاليف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه يتعين بشكل عاجل تعزيز القوات الأوكرانية في الأراضي المحررة حول مدينتي «بيرديانسك» و«ميليتوبول» في منطقة زابوريجيا.

وبحسب وزارة الدفاع، تم إيقاف هجومين روسيين شرقي البلاد. وفي الوقت ذاته، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع، على تطبيق «تلغرام»، إن المدافعين الأوكرانيين أوقفوا تقدم الجيش الروسي في ليمان وكوبيانسك، مؤكدة استمرار القتال العنيف في منطقة دونيتسك الشرقية.

وأشارت كييف إلى أن الجزء الرئيس من هجومها المضاد لم يأت بعد مع عدم نشر بعض القوات حتى الآن".

وتقول أوكرانيا إنها استعادت ثماني قرى في المراحل الأولى من هجومها المضاد.

بخصوص الهجوم المضاد، أشار ثلاثة من كبار المسؤولين، اليوم الجمعة، بوضوح إلى أن الجزء الرئيس منه لم يبدأ بعد.

وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني على موقع تويتر يقول «العمليات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية مستمرة في عدد من المناطق. عمليات التشكيل جارية لتهيئة ساحة المعركة». وأضاف «الهجوم المضاد ليس موسما جديدا من مسلسل. ولا داعي لتوقع الإثارة وشراء الفشار».

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن «الأحداث الرئيسة» للهجوم المضاد «لم تأت بعد». وأضافت ماليار للتلفزيون الأوكراني «الضربة الرئيسة لم تأت بعد».