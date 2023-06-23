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درجات حرارة قياسية تجتاح باكستان

أطفال يسبحون في نهر هربا من الحر الشديد في باكستان
23 يونيو 2023 22:27

حذرت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، السكان من موجة حر مميتة حيث قفزت درجات الحرارة نهارا في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية.
أدت مرجة الحر إلى توقف الحياة، وإجبار السكان على البقاء داخل المنازل.
وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في البلاد أن درجات الحرارة بعد الظهر تراوحت بين 46 و50 درجة مئوية في بلدات الجنوب والجنوب الغربي في المنطقة التي تعتبر من أكثر المناطق حرارة على الأرض.
وقالت الإدارة إن بلدة "نوكوندي" في إقليم بلوشستان سجلت أعلى درجة حرارة عند 50 درجة مئوية.
وشهدت معظم أجزاء باكستان موجة حر شديدة طوال هذا الأسبوع، وقالت وكالة إدارة الكوارث إنها قد تصبح مميتة.
وقال صاحب متجر، يُدعى نور أحمد، من "نوكوندي" إن "الأمر يبدو وكأننا نحترق في فرن.. حتى الليالي لم تعد أكثر برودة". وأضاف أحمد، الذي كان قلقا بشأن كيفية بقاء أطفاله على قيد الحياة، إذا استمرت موجة الحر، أن "الشوارع والأسواق مهجورة تماما خلال النهار".
وفي بلدة "دالباندين" القريبة، انتابت نفس المخاوف الشرطي نسيم إقبال شارد، الذي قال "تشعر كما لو أن الشمس تلدغك عندما تخرج. إنه وضع شديد الصعوبة".

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المصدر: وكالات
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