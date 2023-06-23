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مسؤول إسباني يحقق في احتمال تأخر بلاده عن إنقاذ مهاجرين

غرق قارب مهاجرين قبالة إسبانيا (أرشيفية)
23 يونيو 2023 22:03

سيحقق أمين المظالم بإسبانيا في احتمال تأخر بلاده عن إنقاذ زورق كان متجها إلى جزر كناري الإسبانية يوم الأربعاء، حيث يُخشى وفاة 30 مهاجرا.
وانتقدت منظمتان معنيتان بشؤون الهجرة، وهما (ووكينج بوردرز) و(ألارم فون)، إسبانيا هذا الأسبوع لعدم تدخلها في وقت مبكر لإنقاذ ركاب الزورق. وتقول إسبانيا إنها اتبعت جميع الإجراءات المناسبة.
وقالت منظمة "ووكينج بوردرز" إن الزورق غرق يوم الأربعاء على بعد 40 ميلا من الساحل الأفريقي، وذلك بعد 12 ساعة من إرسال أول نداءات استغاثة. وقالت المنظمتان إن نحو 60 شخصا كانوا على متن الزورق.
وقالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية إن جثتين عثر عليهما، إحداهما لطفل والأخرى لرجل بالغ، بينما أنقذت المغرب 24 مهاجرا.
ومسؤول المظالم مكلف بمراقبة أي انتهاكات محتملة ترتكبها الدولة الإسبانية بحق الحريات المدنية وبوسعه رفع توصيات إلى البرلمان، بينما تختص الحكومة دستوريا بالإقرار بتقارير مسؤول المظالم والتصرف بناء عليها.
وقالت وزارة النقل البحري الإسبانية إن خدمة الإنقاذ البحري التزمت بإجراءات البحث والإنقاذ الدولية.
وأضاف مصدر في الوزارة "الموارد دائما موجودة تحت التصرف في أي حالة طوارئ".

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المصدر: وكالات
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غرق قارب
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