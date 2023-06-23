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أوكرانيا تكشف معلومات عن هجومها المضاد

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
23 يونيو 2023 21:06

كشفت أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن معلومات بشأن هجومها المضاد المرتقب منذ أشهر والذي قال محللون إنه بدأ قبل أسابيع.
وأشارت كييف إلى أن الجزء الرئيس من هجومها المضاد لم يأت بعد مع عدم نشر بعض القوات حتى الآن، قائلة إن العملية الآن تهدف إلى "تهيئة ساحة المعركة".
وتقول أوكرانيا إنها استعادت ثماني قرى في المراحل الأولى من هجومها المضاد، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال هذا الأسبوع إن المكاسب كانت "أبطأ من التطلعات".
وبخصوص التقدم الأوكراني، أشار ثلاثة من كبار المسؤولين، اليوم الجمعة، بوضوح إلى أن الجزء الرئيس من الهجوم المضاد لم يبدأ بعد.
وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني على موقع تويتر يقول "العمليات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية مستمرة في عدد من المناطق. عمليات التشكيل جارية لتهيئة ساحة المعركة".
وأضاف "الهجوم المضاد ليس موسما جديدا لمسلسل. ولا داعي لتوقع الإثارة وشراء الفشار".
وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن "الأحداث الرئيسة" للهجوم المضاد "لم تأت بعد".
وأضافت ماليار للتلفزيون الأوكراني "الضربة الرئيسة لم تأت بعد. في الواقع، سيجري نشر بعض جنود الاحتياط، بصورة مرحلية، في وقت لاحق".

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المصدر: وكالات
هجوم مضاد
أوكرانيا
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