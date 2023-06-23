السبت 24 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موسكو تدلي بتصريحات بشأن سلاحها النووي في بيلاروسيا

سلاح نووي تكتيكي روسي
23 يونيو 2023 20:18

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الجمعة، إن روسيا لن تكشف للولايات المتحدة عن عدد الرؤوس النووية التي تنشرها على أراضي بيلاروسيا أو عن تفاصيل الاختبارات التي تجريها للطوربيد "بوسيدون" الذي يعمل بالطاقة النووية.
وتقول موسكو ومينسك إن بيلاروسيا بدأت بالفعل في استلام الأسلحة النووية الروسية التكتيكية، أو قصيرة المدى، التي وعد الرئيس فلاديمير بوتين علنا بنشرها هناك مع تصاعد التوترات على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
وقال ريابكوف، للصحفيين في مدينة سوتشي جنوب البلاد "لدي شك كبير في أن يصبح هذا الموضوع محل أي نقاش عام أو إفصاح من جانبنا".
وأضاف "نشرت الولايات المتحدة أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي عدد من الدول الأوروبية على مدى عقود ولا تقدم أرقاما دقيقة أبدا".
ولا تندرج الأسلحة قصيرة المدى ضمن بنود معاهدة "ستارت الجديدة"، وهي آخر معاهدة متبقية بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من التسلح وتضع سقفا للترسانات النووية الاستراتيجية للدولتين. وعلقت روسيا مشاركتها في المعاهدة لكن الجانبين تعهدا بمواصلة احترام الحدود التي تفرضها.
ووصف مسؤولون أميركيون وروس الطوربيد "بوسيدون" بأنه فئة جديدة من أسلحة الرد يجمع ما بين الطوربيد والغواصة المسيرة تحت الماء، وهو قادر على إطلاق موجات إشعاعية في المحيط لمهاجمة مجموعات السفن الحربية أو جعل المدن الساحلية غير صالحة للسكن.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، في يناير الماضي نقلا عن مصدر دفاعي لم تحدد هويته، أن روسيا أنتجت المجموعة الأولى من طوربيد "بوسيدون" لنشره على الغواصة "بيلجورود" التي تعمل بالطاقة النووية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في روسيا
بيلاروسيا تتوسط لوقف تمرد «فاغنر» في روسيا
المصدر: وكالات
سلاح نووي تكتيكي
روسيا
بيلاروسيا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
دبابة أوكرانية تقصف
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن إحراز تقدّم على الجبهة الشرقية
اليوم 22:03
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في روسيا
اليوم 21:53
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
بيلاروسيا تتوسط لوقف تمرد «فاغنر» في روسيا
اليوم 21:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©