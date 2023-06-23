موسكو تدلي بتصريحات بشأن سلاحها النووي في بيلاروسيا

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الجمعة، إن روسيا لن تكشف للولايات المتحدة عن عدد الرؤوس النووية التي تنشرها على أراضي بيلاروسيا أو عن تفاصيل الاختبارات التي تجريها للطوربيد "بوسيدون" الذي يعمل بالطاقة النووية.

وتقول موسكو ومينسك إن بيلاروسيا بدأت بالفعل في استلام الأسلحة النووية الروسية التكتيكية، أو قصيرة المدى، التي وعد الرئيس فلاديمير بوتين علنا بنشرها هناك مع تصاعد التوترات على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وقال ريابكوف، للصحفيين في مدينة سوتشي جنوب البلاد "لدي شك كبير في أن يصبح هذا الموضوع محل أي نقاش عام أو إفصاح من جانبنا".

وأضاف "نشرت الولايات المتحدة أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي عدد من الدول الأوروبية على مدى عقود ولا تقدم أرقاما دقيقة أبدا".

ولا تندرج الأسلحة قصيرة المدى ضمن بنود معاهدة "ستارت الجديدة"، وهي آخر معاهدة متبقية بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من التسلح وتضع سقفا للترسانات النووية الاستراتيجية للدولتين. وعلقت روسيا مشاركتها في المعاهدة لكن الجانبين تعهدا بمواصلة احترام الحدود التي تفرضها.

ووصف مسؤولون أميركيون وروس الطوربيد "بوسيدون" بأنه فئة جديدة من أسلحة الرد يجمع ما بين الطوربيد والغواصة المسيرة تحت الماء، وهو قادر على إطلاق موجات إشعاعية في المحيط لمهاجمة مجموعات السفن الحربية أو جعل المدن الساحلية غير صالحة للسكن.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، في يناير الماضي نقلا عن مصدر دفاعي لم تحدد هويته، أن روسيا أنتجت المجموعة الأولى من طوربيد "بوسيدون" لنشره على الغواصة "بيلجورود" التي تعمل بالطاقة النووية.