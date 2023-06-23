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السيسي يلتقي نظيره الكيني على هامش قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

السيسي يلتقي نظيره الكيني على هامش قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد
23 يونيو 2023 18:52

 التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في باريس مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن سعادته بلقاء أخيه الرئيس الكيني مجددا بعد اللقاء الأخير في لوساكا على هامش انعقاد قمة الكوميسا الشهر الجاري، مؤكدا التقدير للعلاقات الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتي المجالات.

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ومن ناحيته، أعرب الرئيس روتو عن تقدير بلاده العميق لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر، مؤكدا حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، ومثمنا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن والاستقرار. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة مستجدات الأوضاع في السودان، حيث اتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة بهدف إيجاد حل للأزمة في السودان، يحقق التهدئة ووقف إطلاق النار، بما يجنب الشعب السوداني الشقيق التداعيات الإنسانية للاقتتال، ويدعم مسار الحوار السلمي ودفع العملية السياسية.    

المصدر: د ب أ
مصر
عبدالفتاح السيسي
كينيا
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