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فرنسا: تأمين 100 مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي

الرئيس ماكرون أمام القمة
23 يونيو 2023 18:38

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى صيغة نهائية بين الدول الغنية بشأن تأمين مبلغ 100 مليار دولار أميركي لمكافحة آثار التغير المناخي، كانت قد تعهدت بتأمينه قبل نحو ثلاث سنوات.
وأكد ماكرون، في ختام القمة من أجل "ميثاق مالي عالمي جديد"، حصول "إجماع تام" على "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي.
بعد يومين من النقاشات، أعلن الرئيس الفرنسي الاتفاق على صيغة لتأمين 100 مليار دولار لصالح التنمية ومحاربة آثار التغير المناخي.
وشارك في القمة المالية العالمية أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بينهم نحو 20 زعيما أفريقيا، بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رئيس وزراء الصين والرئيس البرازيلي، ومديرة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي ورؤساء مؤسسات وشركات من القطاع الخاص من حول العالم ومنظمات من المجتمع المدني في باريس الخميس والجمعة.
استهدفت القمة المالية، التي جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إعطاء دفعة لأجندة مالية عالمية جديدة ولمحاولة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، وطرح فكرة "إنشاء عقد جديد بين الشمال والجنوب"، حسب بيان للرئاسة الفرنسية.

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المصدر: وكالات
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التمويل
النظام المالي العالمي
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