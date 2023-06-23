حلف الناتو يجري أهم مناورات جوية في تاريخه

أنجز حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، أهم مناوراته الجوية التي تهدف إلى إظهار وحدة أعضائه، من خلال استعراض قوته في وسط أوروبا وشرقها.

وقال قائد القوات الجوية الألمانية إينغو غيرهارتس "أردنا أن نظهر أن هذه الدول الخمس والعشرين المختلفة يمكنها العمل معا من اليوم الأول، وقد نجحنا".

نسّقت ألمانيا هذه التدريبات المسماة "إير ديفاندر 23"، وقد شاركت فيها نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو في الناتو وشريكة، من بينها اليابان والسويد المرشحة لعضوية الحلف.

شارك ما يصل إلى 10 آلاف عنصر في التدريبات التي تهدف خصوصا إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني والحماية من الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ على أراضي دول الناتو.

وأضاف غيرهارتس من قاعدة "جاغيل" الجوية (شليسفيغ-هولشتاين) "هذه التدريبات كانت ناجحة تماما، ليس فقط على الصعيد التكتيكي، بل أيضا تنظيميا".

وأوضح أنه من بين 2000 طلعة مخطط لها، تم إجراء 1800، وهو معدل إنجاز "قياسي" لهذا النوع من التدريبات.

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ولفت قائد القوات الجوية الألمانية إلى أن فكرة التدريب نشأت عام 2018، ويهدف أن يكون شكلا من أشكال "التأمين" للجناح الشرقي للحلف الأطلسي، رغم أنه لا يستهدف "أحدا" على وجه التحديد.

التدريبات التي حضرها المستشار أولاف شولتس في 16 يونيو الجاري في شمال ألمانيا، أدت إلى تعطيل أقل من المتوقع في الحركة الجوية. وقال وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ إن "الحركة الجوية المدنية اجتازت اختبار الإجهاد هذا بشكل جيد".