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السعودية تستعد لاستقبال مليوني حاج

السعودية تستعد لاستقبال مليوني حاج
23 يونيو 2023 17:50

 تستعد السعودية لاستضافة أكثر من مليوني مسلم، لأداء فريضة الحج التي تبدأ الأحد، في تجمع "كبير" مماثل لما قبل تفشي فيروس كورونا الذي حدّ من أعداد الحجاج لثلاثة أعوام.
وسمحت السعودية بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات شهدت تقليص عدد الحجاج وعدم السماح لمن هم فوق سن الخامسة والستين بالحج على خلفية الجائحة.
ويتوقع أنّ يتجاوز عديد الحجاج هذا العام المليونين، فيما شارك في المناسك العام الماضي 926 ألف حاج، بينهم 781 ألفا أتوا من الخارج، وفق البيانات الرسمية.
وأعلنت الجوازات السعودية مساء الخميس وصول نحو 1,5 مليون حاج من خارج المملكة حتى مساء الأربعاء، وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير. فيما لم تُعلن بعد أعداد الحجاج من داخل السعودية.


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المصدر: آ ف ب
السعودية
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