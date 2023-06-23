روسيا ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها "وسّعت بشكل كبير" قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، وذلك ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها بروكسل على موسكو على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان "نعتبر إجراءات الاتحاد الأوروبي هذه غير شرعية (...) ردا على هذه المبادرات غير الودية، وسّع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، من دون تحديد عدد الأشخاص المعنيين.

وأقر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم الجمعة بشكل رسمي، حزمة العقوبات الحادية عشرة على روسيا.

وأشارت موسكو إلى أن المسؤولين المستهدفين بعقوباتها الجديدة هم خصوصا أعضاء في أجهزة أمنية ومؤسسات سياسية أو تجارية أوروبية، ونواب أوروبيون "يروجون لأجندة (معادية) لروسيا".

وتابعت وزارة الخارجية الروسية "نحن نؤكد أن كل الإجراءات غير الودية التي تتخذها الدول الغربية ستستمر في تلقي الرد المناسب".