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العاصفة المدارية بريت تعصف بالكاريبي محملة برياح وأمطار غزيرة

العاصفة المدارية بريت تعصف بالكاريبي محملة برياح وأمطار غزيرة
23 يونيو 2023 17:28

 واصلت العاصفة المدارية بريت في وقت مبكر اليوم الجمعة مسارها عبر جزر شرق منطقة الكاريبي لتعصف بالمنطقة محملة برياح وأمطار الغزيرة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية بجزيرة سانت فينسنت وجرينادين في بيان صحفي إن العاصفة وصلت الجزيرة في الصباح الباكر محملة برياح عاتية امتدت إلى ما يصل 185 كيلومترا خارج مركز العاصفة.
وأفاد ميكلي بيركي رئيس الهيئة العامة للإعلام بأن بريت دفعت أكثر من 120 شخصا للاحتماء بالملاجئ أمس الخميس، ووصف بيركي ظروف الطقس بأنها "شديدة التقلب"، مضيفا أن كثيرين بالقرب من الساحل غادروا مساكنهم.
وقال فيليب بيير رئيس وزراء جزيرة سانت لوسيا إن عددا من المرافق العامة أُغلقت في ظل اقتراب بريت، كما أغلقت الجزيرة المدارس. 

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المصدر: رويترز
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