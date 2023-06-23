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ميقاتي يعد بأن يكون مطار بيروت آمنا

ميقاتي يعد بأن يكون مطار بيروت آمنا
23 يونيو 2023 14:33

وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي الدول العربية والدول الغربية، أن يكون مطار رفيق الحريري الدولي(مطار بيروت ) آمنا، وقال إن الهدف هو أن يكون التصدير سليما وآمنا.

تأتي تصريحات ميقاتي خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الجمعة في مطار رفيق الحريري الدولي . وقال ميقاتي " هدفنا بأن يكون التصدير سليما وآمنا، وهذا ما نعد به الدول العربية والغربية ونعلن بأن مطار بيروت آمن".

وأضاف "رغم كل المشاكل التي نمر بها نسعى جاهدين أن يكون مطار بيروت صورة مشرقة للبنان. تفقدنا خلال هذه الجولة الهبة الألمانية في مبنى الجمارك الذي يتضمن السكانر(الماسح الضوئي) لكل ما يتم تصديره من لبنان.

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وهذا السكانر دقيق جداً ويكشف عن الممنوعات في أي عملية تصدير كما يكشف عن المتفجرات في حال وجودها في أي من البضائع المصدرة من لبنان". وتابع " ما يهمنا في المطار هو موضوع الأمن في شكل عام،  وأبلغنا رئيس جهاز أمن المطار عن وضع 800 كاميرا في المطار ومحيطه وهناك غرفة عمليات تعمل 24 ساعة على 24 ساعة لمراقبة أي حركة غير صحيحة في المطار".

مضيفاً " همنا أن نضبط الأمن ونقوم بكل ما يمكن فعله". وأعلن أنه تحدث مع المدير العام للأمن العام "عن الاجراءات المتعلقة بتسهيل عملية المرور عبر الأمن العام.

 بالأمس بالذات  وصلت حركة الذهاب والإياب في المطار إلى حوالى 28 ألف راكب، وهذا رقم قياسي نسبيا، وقد تمكن الأمن العام من خدمة جميع الركاب. ومع بداية الصيف وموسم الحج طلبت أن تكون الاجراءات لدى العودة مسهّلة". وشكر ميقاتي" كل من يقدم هبات لمطار بيروت". 

المصدر: د ب أ
نجيب ميقاتي
مطار بيروت الدولي
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