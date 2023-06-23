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سلاح الجو الألماني يجري تقييماً لأكبر مناورات جوية يقوم بها الناتو

سلاح الجو الألماني يجري تقييما لأكبر مناورات جوية يقوم بها الناتو
23 يونيو 2023 12:41

 يعتزم سلاح الجو الألماني تقييم تدريبات "أير ديفندر 2023 " في الوقت الذي تقترب فيه أكبر مناورات جوية يجريها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومدتها أسبوعان، من نهايتها.

ومن المقرر أن يقدم المفتش إنجو جيرهارتس تقريرا للمطار العسكري الواقع في جاجل بولاية شلسفيج-هولشتاين، تقريرا عن التدريبات وما خلُص إليه المشاركون فيها.

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وانتهت آخر طلعة جوية في التدريبات مساء أمس الخميس. وكانت أير ديفندر 2023 أكبر مناورات للقوات الجوية للتحالف العسكري الغربي منذ تأسسيه، وقد جرت تحت قيادة ألمانيا.

وبدأت المناورات بمشاركة 10 آلاف جندي و250 طائرة من 25 دولة، يوم 12 يونيو الجاري. وقامت القوات المشاركة بمحاكاة رد الناتو على هجوم من جانب حلف شرقي وهمي، استهدف ميناء روستوك الألماني على بحر البلطيق.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
الناتو
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