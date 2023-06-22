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بايدن ومودي: حقبة جديدة في علاقات أميركا والهند

بايدن ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا
23 يونيو 2023 00:47

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حقبة جديدة في العلاقات الأميركية-الهندية بعد استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البيت الأبيض الخميس، وتوقيع اتفاقات في مجالي الدفاع والتجارة.
وقال بايدن، للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع مودي، إن الشراكة بين البلدين أصبحت «أقوى وأوثق وأكثر حيوية من أي وقت في تاريخها». وأضاف أن الشراكة الاقتصادية تشهد «ازدهاراً» مع تضاعف التجارة لأكثر من ضعفيها على مدى السنوات العشر المنصرمة.
بدوره، أشار مودي إلى «فصل جديد» في «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين بعد خروج الزعيمين من المكتب البيضاوي، حيث أجريا محادثات تطرقت إلى مواقف البلدين المختلفة بشأن عدد من القضايا.
يسعى مودي لتعزيز نفوذ بلاده على الساحة العالمية. والهند هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وقال بايدن، لدى استقباله مودي في البيت الأبيض «تتطلب التحديات والفرص التي يواجهها العالم في هذا القرن أن تعمل الهند والولايات المتحدة معاً، وأن تتوليا القيادة معاً، وهذا ما نفعله».

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المصدر: وكالات
جو بايدن
ناريندرا مودي
العلاقات الثنائية
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