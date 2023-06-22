اليمن: «الحوثي» لا يبدي تجاوباً مع مساعي السلام

أحمد مراد (عدن، القاهرة)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، المجتمع الدولي إلى الانتقال في مقاربته للوضع اليمني من سياق الأقوال، إلى دائرة الفعل لإنهاء المعاناة الإنسانية، وانتهاكات جماعة «الحوثي»، والقوانين، فيما أكدت الحكومة اليمنية، أمس، أن «الحوثيين» لم يبدو أي تجاوب مع مساعي السلام في البلاد.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى استقباله سفير الولايات المتحدة الأميركية ستيفن فاجن، أمس، الموقف الدولي الثابت إزاء القضية اليمنية، لكنه قال «إن الوقت قد حان لنقل هذه المواقف من سياق البيانات، إلى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع جماعة الحوثي إلى التعاطي الجاد مع جهود الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الحرب التي أشعلتها هذه الجماعة، مخلفة دماراً هائلاً، وإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».

وأفادت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، بأن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك «التقى عبر تقنية الاتصال المرئي، رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدين لدى اليمن، لبحث تطورات الأوضاع والجهود المبذولة لتحقيق السلام في البلاد». وأكد بن مبارك -خلال اللقاء- أن «الحكومة اليمنية تدعم كل الجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد، والتخفيف من معاناة اليمنيين»، موضحاً أن «جماعة الحوثي صعدت من حربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ولم تبد أي تجاوب حقيقي مع مساعي السلام».

وتصر جماعة الحوثي على إجهاض كل فرصة تلوح في الأفق لتحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية تحفظ الدماء، وهو ما يظهر جلياً في ممارساتها الممنهجة لإفشال الجهود الأممية والدولية والإقليمية.

وأوضح الناشط والمحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، لـ«الاتحاد»، أن ممارسات الحوثي تؤكد أنها لا رغبة ولا نية لديها في الاستجابة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وإنهاء سنوات الحرب والمعاناة، وتصر على استمرار تهريب الأسلحة، وهو ما يؤكد أنها لا تجنح إلى السلم، وتعمل على تنفيذ خطط توسعية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً يوسع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جماعة الحوثي.

وقال المحلل والكاتب اليمني، ماجد الداعري، لـ«الاتحاد»، إن جماعة الحوثي لم تسع طوال الأعوام الماضية إلى السلم والاستقرار والهدوء، حتى في أوقات الهدنة الأممية.

ومن جانبه، أوضح الملحق اليمني السابق لشؤون المغتربين في مصر وشمال أفريقيا، إبراهيم الجهمي، لـ«الاتحاد»، أن الحوثي يتعمد انتهاك القرارات الأممية، ويتجاهل القوانين والمواثيق الدولية، ما يؤكد أنه غير عازم على تحقيق السلام.