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جهود سعودية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن

إجراءات مكثفة لتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام (أ ف ب)
23 يونيو 2023 01:10

مكة (الاتحاد)

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تواصل السلطات السعودية القيام بإجراءات مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، تحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030. وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استكمال استعدادات الرئاسة لبث خطبة عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة بعشرين لغة عالمية.
وأوضح أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب ودروس الحرمين الشريفين وخطبة يوم عرفة يهدف إلى إيصال الخُطبَة للمسلمين في شتى أنحاء العالم، واستهداف أكثر من 300 مليون مستفيد حول العالم، بترجمة مباشرة عبر منصة منارة الحرمين، إلى جانب إبراز الصورة المشرقة والحضارية للدين الإسلامي الحنيف وتعظيم وسطيته واعتداله وقيمه
من جهته، تابع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عبدالله بن شرف الغامدي، أمس، سير العمل التقني الذي أعدته «سدايا» في عدد من منافذ استقبال حجاج بيت الله الحرام في منطقة مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحج.
وعملت وكالة شؤون المسجد النبوي من خلال إدارة الأبواب بتثقيف الزوار والمصلين والترحيب بهم على مداخل أبواب المسجد النبوي، لما فيه من الأثر الطيب في نفوسهم، وذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا».
كما قامت الإدارة بتعريف الزوار بعدد أبواب المسجد وكيفية صناعتها لإثراء تجربتهم الثقافية والمعرفية.
وأعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن انتهاء مراحل التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم الحج، وأكدت جاهزية القطار للتشغيل الفعلي والذي ستبدأ حركته في اليوم السابع من شهر ذي الحجة، ثم يقوم بنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات مساء يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة).

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