باريس: انتخاب رئيس المدخل لحل الأزمة اللبنانية

بيروت (وكالات)

أعلن الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان، أمس، أن زيارته لبيروت تهدف إلى استطلاع الوضع سعياً للمساعدة في إيجاد الحلول للازمة التي تمر بها البلاد، مضيفاً «سأستمع للجميع، الحل يبدأ من اللبنانيين».

وأجرى لودريان، أمس، لقاءات مع مسؤولين في بيروت في إطار جهود تقودها باريس لإنهاء الأزمة، في مهمة تبدو صعبة جراء الانقسامات السياسية المزمنة.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي، ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.

وتقود فرنسا منذ أشهر حراكاً لتسريع انتخاب رئيس.

وافتتح لودريان لقاءاته أمس، باجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثم البطريرك الماروني بشارة الراعي، ويلتقي لاحقاً بقادة أحزاب رئيسة.

واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لودريان صباح أمس، في السرايا الحكومية.

وأكد لودريان أن «الهدف من زيارته الأولى للبنان استطلاع الوضع سعياً للمساعدة في إيجاد الحلول للازمة التي يمر بها لبنان والبحث مع مختلف الأطراف في كيفية إنجاز الحل المنشود». وشدّد رئيس الحكومة على «أن المدخل إلى الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد».

وقال لودريان -إثر لقائه الراعي- إن زيارته الأولى هدفها «الاستماع، وإجراء المشاورات الضرورية مع كل الأطراف للخروج فوراً من المأزق السياسي ثم النظر في أجندة إصلاحات».