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رئيس البرازيل السابق مهدد بالحرمان من الترشح

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يحيي أنصاره
23 يونيو 2023 00:21

يواجه الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسونارو احتمال حرمانه من حق الترشح للانتخابات الرئاسية لثماني سنوات، وذلك مع بدء محكمة الخميس إصدار قراراتها بشأن اتهامات تتعلق بتشكيكه في النظام الانتخابي العام الماضي.
لم يحضر بولسونارو (68 عاماً) إلى مقر المحكمة الانتخابية العليا التي بدأت محاكمته بتهم استغلال منصبه وإساءة استخدام الإعلام الرسمي، عندما جمع في يوليو 2022 دبلوماسيين أجانب في لقاء شدد فيه على أن آلات التصويت الإلكتروني في البرازيل عرضة لتزوير واسع النطاق وقع في أكتوبر عندما خسر أمام الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وبعد جلسات استمرت ثلاث ساعات، شهدت مرافعات محامين من طرف الدفاع ومحامي «حزب العمل الديمقراطي» اليساري الذي رفع الدعوى، تم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء، عندما يبدأ قضاة المحكمة السبعة إصدار أحكامهم واحداً تلو الآخر.
وأفاد المدعي باولو جونيه برانكو بأن خطاب بولسونارو أمام السفراء «هدف لإعطاء انطباع زائف بأن عملية التصويت مبهمة ومزورة من أجل التلاعب بالنتائج وتصوير انتصار خصمه بأنه زائف».
وألقى باللوم على الرئيس السابق في الفوضى التي أعقبت الانتخابات عندما اقتحم أنصار له القصر الرئاسي والكونجرس والمحكمة العليا في الثامن من يناير، بعد أسبوع على تنصيب لولا.
وتفيد مصادر مطلعة بأن إدانة بولسونارو تبدو حتمية تقريباً، ما يعني أنه لن يتمكن من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2026.
وأفاد محاميه الصحافيين بأنه سيقدّم استئنافاً أمام المحكمة العليا إذا تمّت إدانته.
تابع بولسونارو مجريات المحاكمة من مدينة بورتو أليغري الجنوبية، حيث يعقد لقاءات سياسية.
ووصل إلى المطار وهو مبتسم ويلوّح بيده، حيث استقبله العشرات من أنصاره.
وأمس الأربعاء، شدد بولسونارو، وهو أيضاً ضابط سابق في الجيش البرازيلي، على أنه لم يرتكب أي أخطاء. وقال «لم تكن هناك أي انتقادات وتهجّم على النظام الانتخابي» خلال الاجتماع.

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المصدر: وكالات
جايير بولسونارو
محاكمة
الترشح
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