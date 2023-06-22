خفر السواحل الأميركي يعلن العثور على حطام الغواصة «تيتان»

بوسطن (وكالات)

أعلن خفر السواحل الأميركي، أن الحطام الذي عثر عليه في المحيط الأطلسي قرب موقع سفينة «تايتانيك»، يعود إلى الهيكل الخارجي لجسم الغواصة السياحية المفقودة «تيتان».

وقدم خفر السواحل الأميركي في مؤتمر صحافي، تعازيه لعائلات الضحايا الخمسة الذين كانوا في الغواصة، مشيراً إلى أن روبوتات البحث ستبقى في مكان الحادث لجمع معلومات.

وفي وقت سابق أمس، عثر «روبوت» مشارك في عملية بحث دولية عن غواصة سياحية علمية مفقودة منذ الأحد الماضي، والتي نفد على الأرجح الأوكسجين الموجود على متنها، على «حطام» في المحيط الأطلسي قرب موقع تحطّم «تايتانيك».

وأعلن خفر السواحل الأميركي، في تغريدة، أنه تم تحديد موقع «حطام، في منطقة البحث بواسطة مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد بالقرب من تايتانيك»، سفينة الرحلات الشهيرة التي غرقت منذ 111 عاماً في مياه الولايات المتحدة وكندا.

وفي وقت سابق أمس، قال الأدميرال جون موير رئيس عمليات البحث في خفر السواحل الأميركي، إن «جهود الإنقاذ» متواصلة «لأننا نعتقد أنه في الحالات المعقدة بشكل خاص، يجب أن تؤخذ إرادة الناس في الحياة في الاعتبار أيضاً».