الجمعة 23 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نواب يطلقون إجراءات لفتح تحقيق بهدف عزل الرئيس بايدن

النائبة الجمهورية لورين بوبرت
22 يونيو 2023 23:54

قام الجمهوريون في الكونجرس بأول خطوة حذرة، اليوم الخميس، في اتجاه فتح تحقيق محتمل لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن وهو ما يطالب به أعضاء مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.
يتهم هؤلاء الأعضاء في الكونجرس الرئيس الديمقراطي بأنه مسؤول عن «اجتياح» على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بسبب سياسته بشأن الهجرة.
ينص دستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للكونجرس عزل الرئيس بتهمة «الخيانة والفساد أو جرائم وجنح كبرى أخرى».
وقالت النائبة لورين بوبرت، في مواد لائحة الاتهام التي تدافع عنها، إن الرئيس بايدن «عرّض أمن الولايات المتحدة وصحة الشعب الأميركي للخطر». تعتقد هذه الجمهورية، التي تمثل ولاية كولورادو، أن بايدن يستحق العزل من منصبه لهذا السبب.
لكن إطلاق إجراء إقالة رسمي يبقى فرضيا جدا حتى الآن بسبب نقص الدعم السياسي.
ترفض بقية المعارضة الجمهورية في هذه المرحلة الخوض في هذا المجال خوفا من تحويل الإجراء إلى ممارسة محض حزبية.
بدلاً من اتخاذ قرار مباشر بشأن إجراء الإقالة، فضل الجمهوريون في مجلس النواب، اليوم الخميس، إجراء تصويت في اللجنة أولا، ما أدى إلى كبح مبادرة أنصار ترامب.
شكل الديمقراطيون كتلة ضد التحقيق بهدف العزل.
لم يسبق أن عزل رئيس في التاريخ الأميركي. وجهت لائحة اتهام إلى ثلاثة منهم: أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998 ودونالد ترامب في عامي 2019 و2021. لكن تمت تبرئتهم جميعا في نهاية المطاف.
فضّل ريتشارد نيكسون الاستقالة عام 1974 لتجنب إجراء عزل أكيد من جانب الكونجرس بسبب فضيحة «ووترغيت».

أخبار ذات صلة
بايدن ومودي: حقبة جديدة في علاقات أميركا والهند
بايدن ينوي لقاء نظيره الصيني "قريباً"
المصدر: وكالات
جو بايدن
عزل
فتح تحقيق
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
الإمارات
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
اليوم 13:44
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
الإمارات
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
اليوم 13:37
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©