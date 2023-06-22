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بايدن ينوي لقاء نظيره الصيني "قريباً"

بايدن يعقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء الهندي مودي
22 يونيو 2023 23:29

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه لا يزال يأمل لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في "الأمد القريب".
وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "آمل أن ألتقي الرئيس شي في وقت ما في المستقبل، في الأمد القريب".
كان الرئيس الأميركي عبّر، الاثنين، عن اعتقاده بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في «الطريق الصحيح» وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين والتقى خلالها الرئيس شي جين بينغ.
وأشاد بايدن بوزير الخارجية الأميركي وقال إنه قام بعمل رائع خلال زيارته.
واتفقت الصين والولايات المتحدة، الاثنين، على تحقيق الاستقرار في علاقاتهما حتى لا يتحول التنافس إلى صراع.


 

 

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