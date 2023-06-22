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صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ينظم جناحاً أردنياً في قمة "جيم إكسبو" دبي

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ينظم جناحاً أردنياً في قمة "جيم إكسبو" دبي
22 يونيو 2023 23:14

نظم مختبر الألعاب الأردني، أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع مؤسسة ميس الورد الشريك التقني للمختبر، جناحا أردنيا في قمة "جيم إكسبو" Game Expo التي انطلقت في دبي وتستمر لمدة يومين ضمن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023.
تضمن الجناح الأردني مشاركة جامعة الحسين التقنية وشركتي "بابل" و"مادهوك" بدعم من مختبر الألعاب الأردني إضافة إلى دعم مشاركة مؤسسة Kenda Art المستفيدة من نافذة دعم مطوري الألعاب الإلكترونية لإتاحة الفرصة أمامها للتشبيك مع الشركات العالمية.
جمعت القمة، التي تدعمها "Pocket Gamer Connects"، نخبة من الخبراء والمفكرين وقادة القطاع في العالم والمنطقة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك وعقد الشراكات وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بما يسهم في تعزيز نمو قطاع الألعاب والرياضات الرقمية.
كما شهدت القمة حضور أكثر من 700 شخصية بارزة وتضمنت سلسلة من الأنشطة التفاعلية والجلسات النقاشية التي عقدت بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومفكر لتسليط الضوء على أحدث التوجهات بالقطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
يشار إلى أن مختبر الألعاب الأردني، الذي تأسس عام 2011، يهدف إلى دعم صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن ورفع مستوى الوعي بأهميتها بين الجيل الجديد والتشبيك بين الشباب الأردني المهتمين في هذا المجال والشركات العالمية.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبدالله الثاني
الألعاب الإلكترونية
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